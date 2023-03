Noord-Korea interpreteert onderscheppen van raketten als “duidelijke oorlogsverklaring”

Het regime in Noord-Korea heeft dinsdag gewaarschuwd dat het elke onderschepping van een Noord-Koreaanse raket tijdens zijn lanceringsexperimenten als “een duidelijke oorlogsverklaring” zou interpreteren.

“De Stille Oceaan behoort niet tot de heerschappij van de Verenigde Staten of Japan”, waarschuwde Kim Yo-jong , de zus van leider Kim Jong-un, in uitspraken die geciteerd werden door het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. De Verenigde Staten en Zuid-Korea kondigden vrijdag aan dat ze later deze maand hun grootste gezamenlijke militaire manoeuvres sinds 2018 organiseren, om zo hun reactie bij een Noord-Koreaanse aanval te verbeteren.

Noord-Korea houdt zich altijd klaar “om op elk moment gepaste, snelle en verpletterende maatregelen te treffen”, aldus nog Kim Yo-jong.

Eerder op de dag verspreidde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Pyongyang al een mededeling waarin het de Verenigde Staten beschuldigde van “bewust” de spanningen te doen toenemen. “De recente gezamenlijke luchtoefeningen (...) tonen duidelijk aan dat het plan om kernwapens te gebruiken tegen de Democratische Volksrepubliek Korea verloopt volgens het ritme van een daadwerkelijke oorlog”, klonk het daarin.

Behalve de Ulchi Freedom Shield-manoeuvres die op 13 maart zullen starten en zeker tien dagen zullen duren, hielden Seoel en Washington al gezamenlijke luchtoefeningen.