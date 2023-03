Betalen Mata en Sowah het gelag bij Club Brugge? Dit is de verwachte opstelling voor de terugmatch in de Champions League tegen Benfica

Club Brugge mag vrijdag dan afgegaan zijn in de competitie tegen KV Oostende, een paleisrevolutie in de opstelling wordt niet verwacht als de Belgische kampioen op bezoek gaat bij Benfica voor de terugmatch van de achtste finales van de Champions League. Kamal Sowah en Clinton Mata, die tegen de Kustboys allebei bij de rust vervangen werden, zouden wel het kind van de rekening kunnen worden.

Raphaël Onyedika en Denis Odoi lijken de voornaamste kandidaten om hun plaats in te nemen. Daardoor zou Onyedika opnieuw als verdedigende middenvelder spelen en Casper Nielsen naar de nummer acht-positie schuiven als box-to-box-middenvelder. Hans Vanaken komt dan weer hoger op het veld te staan. Wat Odoi betreft, zou hij gewoon de positie van rechtsachter van de al weken weifelende Mata kunnen overnemen.

Andreas Skov Olsen en Jack Hendry zijn nog geblesseerd, waardoor Noa Lang en Tajon Buchanan hoogstwaarschijnlijk weer voorin starten in steun van Ferran Jutgla. Achterin blijft het duo Brandon Mechele-Abakar Sylla overeind.

Club Brugge heeft een klein mirakel nodig vanavond op bezoek bij de Portugese competitieleider Benfica, om de 0-2 nederlaag uit de heenwedstrijd nog op te halen. Veel geloof is er niet gezien de zwakke prestaties en resultaten van Club de voorbije maanden. Onder coach Scott Parker werd er in elf duels amper twee keer gewonnen, met als triest dieptepunt de 3-0 nederlaag van vrijdagavond in de West-Vlaamse derby tegen degradatiekandidaat KV Oostende.

Benfica daarentegen zit aan een reeksje van vier zeges op rij en rekende vrijdag nog probleemloos af met Famalicao. In de Primeira Liga hebben ze intussen een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger FC Porto.