Siegfried Bracke (N-VA) reageert voor het eerst op pensioenheisa en spaart daarbij ook partijgenoten niet: “Ronduit schandelijk”

Siegfried Bracke heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op het nieuws van de “onwettige” pensioenextra’s die hij als voormalig Kamervoorzitter voor N-VA jarenlang zou hebben ontvangen. “Ik maak me geen illusies. Winnen doe je hier nooit”, zo schrijft hij in een lange column op opiniewebsite Doorbraak.be, waarin hij ook erg scherp is voor zijn eigen partij.

Bracke kreeg naar eigen zeggen vorige week dinsdagavond laat nog een telefoontje van de Kamervoorzitster Éliane Tillieux (PS). “In het Frans, met een warrig verhaal over illegale toeslagen van topambtenaren. Over de wet-Wijninckx ook. En dat die vanzelfsprekend voor iedereen geldt. Ik heb haar onderbroken. U heeft het over mij? Zij: neen, neen. Maar er is morgen een vergadering van het Bureau. En je weet nooit wat daaruit kan komen. Toen wist ik het.”

Bracke schrijft dat hij gewacht heeft om te reageren, zodat hij eerst te tijd had om na te denken en te checken. Volgens hem is er “niets illegaals, niets duisters” aan de uittredingsvergoedingen van de erevoorzitters. “Ze staan in verschillende documenten, worden door verschillende instanties gecontroleerd. Dat sommige parlementsleden dat niet weten, is een probleem van een andere orde”, aldus Bracke. “De media en de politiek verspreiden een hitsig verhaal dat wemelt van de feitelijke fouten en sfeerschepping.”

“Ook gewoon gewerkt”

Volgens Bracke zijn de genoemde bedragen ook fout. “Neen, ik kom niet aan 7.788 euro bruto”, schrijft hij. “Ik krijg als pensioen van de Kamer 2.132,90 euro bruto en als werknemer 4.616,26 euro bruto. Ik zit dus ruim 1.000 euro onder het maximum. Ik heb namelijk ook gewoon gewerkt. Nee dus, ik ben geen magistraat, professor of iets waarmee je wel met de wet-Wijninckx te maken krijgt. Jammer maar helaas, het is wat het is.”

Bracke is niet van plan om het voorbeeld van Herman De Croo, die om dezelfde redenen onder vuur kwam te liggen en verklaarde 125.000 euro aan bonussen aan de Stichting Tegen Kanker te geven, te volgen. “Ik heb voor Herman de allergrootste waardering”, zo luidt het. “Hij is een van de beste Kamervoorzitters geweest ooit. Maar ik ga hem niet volgen. Van mijn bijdragen aan goede doelen doe ik nooit mededeling, aan niemand.”

Voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo (Open VLD). — © Jimmy Kets

“Ongehoord”

Siegfried Bracke is tot slot nog scherp voor zijn eigen N-VA en dan vooral voor partijgenoot en fractieleider Peter De Roover. “Voor Peter De Roover is dat allemaal onder de radar gebeurd. Hij moet wel eens uitleggen wat boven de radar zou kunnen zijn. Misschien nog een Extra Verslag voor Slapende en Slepende Kamerleden? Zoiets?”

“De Roover en (Groen-Kamerlid, red.) Kristof Calvo moeten eens uitleggen welke controle er nog moet bijkomen? Het is ronduit schandelijk dat (N-VA-Kamerlid, red.) Sander Loones zijn vertrouwen in de diensten van de Kamer publiek opzegt. Dat politici hun job niet doen, en dan een probleem in het mandje duwen van mensen die moeten zwijgen, is ongehoord.”