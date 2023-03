Politieactie aan de gang aan brug Klein Kasteeltje: tentjes van asielzoekers worden ontruimd

De vele tientallen tentjes van asielzoekers zonder opvangplaats die al weken en maanden op de brug aan het Klein Kasteeltje staan, worden dan toch ontruimd. Dinsdagochtend werd de staat afgezet en is de politieactie van start gegaan. Tentjes werden afgebroken, stukken karton, plastiek zeilen en paletten werden met behulp van een kraan en een vrachtwagen afgevoerd. De mensen die in de tentjes woonden konden enkel toezien hoe hun bezit werd weggehaald.

“Ik was vanochtend naar het ziekenhuis toen een vriend me belde om te zeggen dat ze mijn tent aan het weghalen waren en ze ons naar een centrum zouden brengen. Toen ik terugkwam waren mijn spullen beschadigd of weg en nu heb ik niets meer. Maar nu denk ik aan vanavond: wat ga ik doen? Mijn tent, mijn kleren, mijn spullen. Alles is weg. Ik zit nu op straat en ik weet niet wat ik moet doen”, vertelt Remani, een van de mensen die op de brug aan het Klein Kasteeltje woonde. Een oplossing voor vanavond zou hij nog niet gekregen hebben.

© Amaury Michaux

Ook de vrijwilligers wisten dinsdagochtend van niets. “We mogen de tenten niet eens recupereren voor diegenen die niet naar een centrum kunnen”, vertelt vrijwilligster Clara. “Niemand was hiervan op de hoogte, het zijn de mensen die hier sliepen die ons lieten weten wat er aan de gang was.” De vrijwilligers zullen nu afwachten en zien hoeveel mensen er vanavond terugkomen. “Waarschijnlijk zullen diegenen die niet voldoen aan de criteria geen plek krijgen en die zullen naar hier terugkeren. Maar we hebben geen tenten en geen dekens meer.” Wie achter de opruiming zit weet Clara niet: “Als ze naar centra van Fedasil gaan, dan is het misschien federaal maar zelfs dat weten we niet”.

Onmenselijk

Volgens Lorenzo Durante Viola, coördinator van de Humanitaire Hub, worden een aantal mensen naar “een sportzaal” gebracht. “We horen nu dat er vorige week dinsdag een lijst is gemaakt door de gemeente Molenbeek waar 138 mensen op stonden die hier woonden. Die mensen worden met bussen weggehaald en worden naar een sporthal gebracht. Waar die sporthal ligt, dat weten we niet” zegt hij.

“Maar intussen zijn er ook nog nieuwe mensen toegekomen. Mensen wiens spullen nu ook zijn weggehaald en die blijven nu met niets achter. De gemeente en de politie gooien alles weg. Het gaat ook om duur materiaal. En er wordt geen enkele info gegeven. Dit is schandalig”, zegt hij.

Ook Artsen Zonder Grenzen was niet op de hoogte van de politieactie: “138 is duidelijk een onderschatting van hoeveel mensen hier werkelijk woonden. Wie geen nieuwe opvang heeft gekregen heeft geen plaats meer om naartoe te gaan, zelfs geen tent meer. Ik denkt dat iedereen kan zeggen dat dit niet menselijk is.”

Naar daklozenopvang

In een persbericht lieten de burgemeester van Molenbeek Catherine Moureaux, Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor en Brussels minister-president Rudi Vervoort dinsdagvoormiddag weten dat er de voorbije dagen een scenario werd uitgewerkt “om dit zo vlot mogelijk te laten gebeuren.” Ze geven aan “een oplossing te willen bieden voor de schrijnende situatie waarin de mensen verbleven”.

Volgens datzelfde persbericht werden er 40 mensen in het netwerk van Fedasil geïntegreerd, 40 anderen zullen morgen worden overgenomen. “De anderen krijgen een oplossing via de noodopvang van het gewest en de gemeente die van korte duur zal zijn. Wie recht heeft op opvang wordt in het netwerk van Fedasil geïntegreerd. Wie geen recht heeft op opvang wordt via het Brussels Gewest naar de daklozenopvang toegeleid. De registratie van de mensen is bezig”, klinkt het.