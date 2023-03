Groenen willen Wagner op Europese terreurlijst

België moet het initiatief nemen om het Russische huurlingenleger Wagner op de Europese lijst van terroristische organisaties te plaatsen. Dat betogen Groen en Ecolo, die een voorstel van resolutie hebben ingediend in de Kamer.

Wagner is onder meer actief in Oekraïne, Syrië en Mali. “We hebben het over een meedogenloze, extreem wreedaardige organisatie die mensenrechten en oorlogsrecht consequent aan haar laars lapt”, zegt Groen-fractieleider Wouter De Vriendt dinsdag. “Wagner voldoet aan de criteria van een terroristische organisatie, en moet gekortwiekt worden waar het kan.”

In de Verenigde Staten wordt Wagner als een internationale criminele organisatie bestempeld. De Europese Unie besloot eerder dit jaar om individuele sancties op te leggen aan elf personen en bedrijven die banden hebben met Wagner, onder meer voor zware mensenrechtenschendingen in Afrikaanse landen als Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

In navolging van het Europees Parlement willen de Belgische groenen het Russische huurlingenleger als geheel treffen met een opname op de lijst van terroristische organisaties. Wie financiële of materiële steun verleent aan een organisatie op deze lijst, stelt dan strafbare feiten. Het zijn de 27 EU-lidstaten die zo’n beslissing nemen op initiatief van een lidstaat.