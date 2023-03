Personeel Delhaize in winkels in Brussel, Antwerpen, Hasselt en Gent legt spontaan werk neer: “Wie wil een winkel met 65 personeelsleden overnemen?”

Het personeel in 95 winkels van Delhaize heeft dinsdag spontaan het werk neergelegd. Dat zegt de woordvoerder van Delhaize, enkele uren na afloop van de bijzondere ondernemingsraad waarop de directie aankondigde dat het de 128 supermarkten in eigen beheer wil verzelfstandigen.

Delhaize heeft 128 supermarkten in eigen beheer waar volgens het bedrijf 9.000 mensen werken. Al snel na afloop van de korte bijzondere ondernemingsraad in Zellik sijpelde door dat personeel in winkels spontaan het werk neerlegt, bijvoorbeeld in Brussel, Antwerpen en Gent.

Het aantal winkels waar werknemers het werk neerleggen, liep nadien op. Momenteel gaat het om 95 winkels, zo meldt de woordvoerder rond 11 uur. “Die winkels zijn dicht, ze zijn niet toegankelijk voor de klanten”, aldus Roel Dekelver.

Zo ging de grote Delhaize aan de Watersportbaan in Gent rond kwart voor tien dicht, net als die op de Boomsesteenweg te Wilrijk. Om 9.40 uur ging ook de Delhaize aan de Luikersteenweg in Hasselt weer dicht. De klanten die binnen winkelen, mochten hun aankopen beëindigen, daarna werd de toegangsdeur met winkelwagentjes gebarricadeerd. “Zeker voor vandaag, maar wellicht de hele week”, zegt Moniek Motmans van BBTK. “Dit is een mokerslag voor alle 65 mensen die hier werken en hun ziel insteken. Dit had niemand zien aankomen, integendeel. En de vraag is welke zelfstandige ondernemer een winkel als deze, met 65 personeelsleden, kan overnemen. Bovendien gaan het loon en de arbeidsvoorwaarden nooit dezelfde als vandaag zijn.”

“Personeel in diverse Delhaize winkels legt het werk neer. Terecht!”, schrijft intussen Kristel Van Damme, sectorverantwoordelijke retail bij de christelijke vakbond ACV Puls, op Twitter.

Het merendeel van de Delhaize-winkels wordt reeds uitgebaat door zelfstandigen. Naast de 128 winkels in eigen beheer, telt de supermarktgroep 636 zelfstandige aangesloten winkels (AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go).