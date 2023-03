Amerikaans minister van Defensie Lloyd Austin op verrassingsbezoek in Irak

De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin is dinsdag aangekomen in het Iraakse Bagdad voor een verrassingsbezoek. Hij wil er het “Amerikaans-Iraaks strategisch partnerschap” benadrukken, zegt Austin op Twitter.

“Aangekomen in Bagdad. Ik ben hier om het Amerikaans-Iraaks strategisch partnerschap te herbevestigen nu we voortgaan naar een veiliger, stabieler en soevereiner Irak”, aldus Austin.

De defensieminister is momenteel op een meerdaagse reis in het Midden-Oosten, waarbij hij burgerlijke en militaire leiders ontmoet in Jordanië, Egypte en Israël. Het was weliswaar niet aangekondigd dat hij ook naar Irak zou trekken.

De afgelopen weken zag Bagdad allerlei diplomatieke vertegenwoordigers de revue passeren. De Iraakse leiders ontvingen zo de ministers van Buitenlandse Zaken van Saoedi-Arabië, Iran en Rusland. Begin maart bracht ook de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres een bezoek aan Irak.

Bagdad is een bondgenoot van Iran, maar behoudt ook nauwe banden met de Verenigde Staten, vooral op militair vlak. Die allianties vergen een delicate evenwichtsoefening van de Iraakse functionarissen.

Saddam Hoessein

Het bezoek van Austin komt op bijna twintig jaar na de start van de Amerikaanse invasie in Irak tegen het regime van Saddam Hoessein op 20 maart 2003. Chaos en sektarisch geweld volgde op de invasie, die leidde tot het ontstaan van de soennitische extremistische groep Islamitische Staat (IS). Die controleerde grote delen van Irak en Syrië in 2014. Irak riep in december 2017 de militaire overwinning uit op IS, maar die eist nog steeds dodelijke aanslagen op in het land.

Nog steeds zijn Amerikaanse troepen aanwezig in Irak, in het kader van de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS. De coalitie probeert te verhinderen dat de terreurgroep opnieuw groeit. Eind 2021 kondigde Irak aan dat de gevechtsmissie van de internationale coalitie is afgelopen. De coalitie is wel nog aanwezig op Iraaks grondgebied in een adviserende en trainende rol.

De inzet van Amerikaanse soldaten in het land is een gevoelige kwestie. Washington telt nog zowat 2.500 militairen in Irak, die Iraakse bases gebruiken die regelmatig werden aangevallen met raketten. Milities die banden hebben met Iran, riepen herhaaldelijk op tot de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten.