Sami Khedira en Per Mertesacker azen op directeursfunctie bij Duitse voetbalbond

Voormalig internationals Sami Khedira en Per Mertesacker zijn kandidaat om bij de Duitse voetbalbond (DFB) directeur te worden van de jeugdacademie, zo schrijft Bild. Met Oliver Ruhnert, sportief directeur van Union Berlijn, is nog een derde kandidaat in de running.

Na het teleurstellende WK in Qatar besloot Oliver Bierhoff de DFB te verlaten. In zijn plaats kwam Rudi Völler maar de federatie is nog op zoek naar een tweede directeur voor de jeugdacademie. “Er is een aantal kandidaten met wie we gesprekken hebben”, bevestigde Völler aan Bild.

Voormalig middenvelder Khedira (35) en oud-verdediger Mertesacker (38) werden allebei met Duitsland wereldkampioen in 2014. Vandaag is Khedira aan de slag als adviseur bij zijn thuisclub VfB Stuttgart terwijl Mertesacker al heel wat ervaring opdeed met jongeren door zijn werk in de jeugdacademie van Arsenal.

De 51-jarige Ruhnert leidde Union Berlijn mee naar de promotie in 2019. Het Duitse team is deze en volgende week tegenstander van Union in de achtste finales van de Europa League.