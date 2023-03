Recordwinst voor Lego

De winstgroei was wel de kleinste in drie jaar. Dat heeft te maken met hogere kosten en met grote investeringen op de productie op te drijven. Zo werd de productie verhoogd in drie van de vijf Lego-fabrieken en komen er nieuwe fabrieken in Vietnam en de Verenigde Staten. De groep opende vorig jaar ook 155 nieuwe winkels, ze heeft er nu wereldwijd 904.

De omzet steeg met 17 procent naar 64,6 miljard kronen (8,7 miljard euro). Het bedrijf verwacht dit jaar nog marktaandeel te winnen en rekent op een eencijferige omzetgroei. Bij Lego werken meer dan 27.000 mensen.

De Amerikaanse Lego-rivaal Mattel, bekend van Barbie, zei vorige maand dat hij dit haar geen omzetgroei verwacht. En een andere grote Amerikaanse speelgoedmaker, Hasbro, verwacht een krimp.