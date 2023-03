Kiev woest om “gruwelijke video” van executie Oekraïense soldaat

Op sociale media circuleren beelden waarin te zien is hoe een Oekraïense soldaat wordt neergeschoten door Russische troepen. In het fragment is te zien hoe een vermoedelijk ongewapende man, die volgens Sky News een krijgsgevangene is, in een Oekraïens uniform een sigaret rookt en “Glory to Ukraine” roept. Vervolgens wordt hij neergeschoten.