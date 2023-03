Carlsberg moet op zoek naar nieuwe topman

De Nederlander Cees ’t Hart vertrekt later dit jaar als topman van Carlsberg. Volgens de Deense bierbrouwer, eigenaar van het Belgische bier Grimbergen, heeft hij besloten om met pensioen te gaan. De zoektocht naar een opvolger is opgestart.

Cees ’t Hart, die dit jaar 65 wordt, is de eerste niet-Deense topman van Carlsberg. Hij kwam in 2015 over van zuivelconcern FrieslandCampina, waar hij sinds 2008 de leiding had. Bij Carlsberg kreeg hij de missie om de groei te herstellen na een periode van stagnerende inkomsten.

Echt flinke groei zat er uiteindelijk niet in, maar het lukte hem wel om de kosten te verlagen en de winstgevendheid te verbeteren. Dat deed hij onder meer door het assortiment uit te breiden met speciaalbieren en alcoholvrije dranken, segmenten waarop de winstgevendheid het hoogst was.

De Nederlander kreeg vorig jaar te maken met zijn grootste uitdaging bij Carlsberg toen hij de activiteiten in Rusland te koop aanbood, nadat verdere aanwezigheid in dat land omstreden was geworden door de oorlog in Oekraïne. Het afstoten van de Russische activiteiten is ook de reden dat hij nu niet meteen vertrekt, maar pas later dit jaar.

“Door nog een half jaar aan boord te blijven, kunnen ik en het team onze uitdagende plannen voor 2023 blijven waarmaken en de verkoop van het Russische bedrijf voor de zomer realiseren”, zegt hij er zelf over. Wie hem zal opvolgen, is nog niet bekend.

Carlsberg is de grootste buitenlandse brouwer in Rusland en heeft er 8.400 mensen in dienst. De Russische activiteiten werden jarenlang ook gezien als een belangrijke groeimotor voor het bedrijf. Rusland was voorheen zelfs goed voor bijna een derde van de winst, maar de markt had ten tijde van de Russische inval van Oekraïne al aan betekenis verloren voor Carlsberg. Dat kwam omdat de verkopen in het land eerder al tegenvielen.