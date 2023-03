De ‘zombie-oorlog’ in Bachmoet: hoe Wagner-groep maar “menselijke golven” blijft sturen

Twee vrouwen worden geëvacueerd uit Kramatorsk, in de buurt van Bachmoet, waar de strijd steeds heviger wordt. — © Ed Ram/getty

In Bachmoet vechten Oekraïense troepen tegen ‘golven’ van Wagner-strijders. Dat kost hen zelf ook verliezen, terwijl de vijand meter voor meter terreinwinst boekt, maar voorlopig is van een terugtrekking geen sprake. Buitensporige verliezen vermijden is cruciaal als Kiev een lenteoffensief wil lanceren.