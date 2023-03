OVERZICHT. In deze Delhaize-vestigingen wordt vandaag gestaakt

Onder meer in de Delhaize in Sint-Michiels (Brugge) wordt gestaakt. — © mvn

Een deel van he personeel van Delhaize heeft dinsdag spontaan het werk neergelegd. Dat zegt de woordvoerder van Delhaize, enkele uren na afloop van de bijzondere ondernemingsraad waarop de directie aankondigde dat het de 128 supermarkten in eigen beheer wil verzelfstandigen. Rond 11 uur werd al in 95 winkels gestaakt.

Klanten kunnen de winkels waar het personeel het werk heeft neergelegd niet meer betreden. Zowel de ingang van de grote Delhaize aan de Watersportbaan in Gent als die op de Boomsesteenweg te Wilrijk ging rond kwart voor tien dicht.

LEES OOK. Delhaize wil alle 128 winkels overdragen aan zelfstandigen: “Choquerend, dit komt hard aan”

Om 9.40 ging ook de Delhaize aan de Luikersteenweg in Hasselt weer dicht. De klanten die binnen winkelen, mochten hun aankopen beëindigen, daarna werd de toegangsdeur met winkelwagentjes gebarricadeerd. “Zeker voor vandaag, maar wellicht de hele week”, zegt Moniek Motmans van BBTK.

Ook in de hoofdstad zijn er acties. “In Brussel staken bijna alle winkels”, zegt ACLVB-secretaris Wilson Wellens.

Koffiekoeken als troost

De werknemers van het Delhaizefiliaal aan de Rode Kruislaan in Houthalen-Centrum hebben ook het werk neergelegd. Klanten die tevergeefs komen opdagen worden getroost met koffiekoeken en broodjes. Ook in Pelt staan klanten voor een gesloten winkeldeur en in de late voormiddag heeft ook de winkel in Waasland Shopping in Sint-Niklaas de deuren gesloten.

De Delhaize aan de Polderlaan in Blankenberge bleef vandaag gesloten, net als de drie vestigingen in Brugge (Sint-Kruis, Sint-Michiels en Sint-Pieters). Ook het personeel van de winkel in de Westlaan in Roeselare heeft dinsdagochtend het werk neergelegd en in de Delhaizes in Aalst en Mechelen wordt ook gestaakt.

LEES OOK. “Wat zal de toekomst ons brengen?”: werknemers Delhaize Westlaan leggen werk neer

LEES OOK. Personeel van Delhaize in Waasland Shopping legt het werk neer

LEES OOK. Onrust bij Delhaize ook in Brugge voelbaar: Personeel winkels Sint-Pieters, Sint-Michiels en Sint-Kruis leggen het werk neer