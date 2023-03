Fans van Club Brugge en Benfica clashen voor match: “Eén persoon naar het ziekenhuis, twee supporters gearresteerd”

De fans van Benfica hadden zich in de heenmatch met Bengaals vuur laten gelden in het Jan Breydelstadion. — © Isosport

De aanloop naar de terugwedstrijd in de 1/8ste finale van de Champions League tussen Benfica en Club Brugge is niet rimpelloos verlopen. Dinsdagochtend zijn twee fans van Club Brugge in Lissabon gearresteerd omdat ze voorwerpen naar de Portugese politie gooiden. Dat meldt de Portugese krant Record.