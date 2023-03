Buurtsuper waarschuwt: “Delhaize moet waken over rendabiliteit verzelfstandigde winkels”

De warenhuisketen maakte dinsdagochtend tijdens een bijzondere ondernemingsraad bekend dat het al zijn 128 supermarkten in eigen beheer in ons land gaat verzelfstandigen. Luc Ardies van Buurtsuper.be zag de trend tot verzelfstandiging de voorbije tien jaar groeien. “Franchise is hét businessmodel van de toekomst: je hebt enerzijds de schaalgrootte van internationale marktspelers die maken dat de winkels een competitief prijzenbeleid kunnen voeren, anderzijds de lokale verankering en het ondernemerschap van de familiale buurtsupers die zich maximaal kunnen afstemmen op de plaatselijke noden van de consument.”

Bij de zelfstandige supermarkten is de handelsmarge en de nettowinst echter systematisch gedaald, zegt Buurtsuper ook. “Dit heeft veel te maken met de verzadiging van het Belgische supermarktlandschap en de hypercompetitiviteit die daardoor ontstaat. Aangezien aankoop- en verkoopprijzen centraal worden bepaald, heeft de lokale ondernemer weinig mogelijkheden om die winstgevendheid te sturen. In die context is er een grote verantwoordelijkheid voor de centrale om te blijven waken over de rendabiliteit van de te verkopen en verzelfstandigen winkels.”

Het merendeel van de Delhaize-winkels wordt vandaag al uitgebaat door zelfstandigen. Naast de 128 winkels in eigen beheer, telt de supermarktgroep 636 zelfstandige aangesloten winkels (AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go).