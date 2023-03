“Rusland roept nu ook suïcidale mannen op om mee te vechten in Oekraïne”

De Russische soldaten die aan het front gaan strijden, worden in Sint-Petersburg omschreven als “helden”. — © EPA-EFE

Om hun verliezen goed te maken en hun troepenmacht opnieuw aan te vullen, neemt Rusland steeds meer een toevlucht tot “ongebruikelijke” rekruteringstechnieken, zo meldt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War (ISW). Ook “suïcidale mannen” worden nu opgeroepen om in Oekraïne te gaan vechten.

mtm Bron: Institute for the Study of War

LEES OOK. Strijd in Bachmoet is een ‘zombie-oorlog’: voor Wagner-huurlingen is terugtrekken geen optie (+)

In september van vorig jaar beval president Vladimir Poetin een gedeeltelijke mobilisatie in Rusland en minister van Defensie Sergei Shoigu zei toen dat Moskou liefst 300.000 reservisten zou opstellen. Slechts enkele weken later begonnen er al berichten te verschijnen dat dakloze mannen onder dwang werden ingelijfd bij het Russische leger - zonder dat ze daarvoor de juiste training kregen. De Wagner-huurmilitie deed dan weer een massale oproep onder de gedetineerden: wie zes maanden mee ging strijden aan het front, zou amnestie krijgen.

De pogingen om meer mannen te overtuigen om zich aan te sluiten bij het Russische leger zijn intussen nog niet gestopt. Integendeel, ze worden nog opgedreven, zo meldt het ISW. “Ultranationalistische socialemedianetwerken maken nu al in meer dan dertig Russische steden reclame voor de Wagner-militie en een in Moskou gevestigde psychiater roept momenteel zelfs suïcidale mannen op om mee te gaan vechten”, aldus de denktank. Uit de bezette regio Loehansk zouden dan weer tieners geboren in 2006 geregistreerd worden voor militaire dienst.

“Uit onze rapporten blijkt dat het Kremlin terugkeert naar zijn voorheen mislukte campagnes om vrijwilligers te rekruteren”, zo besluit het ISW. “In een poging om te vermijden dat ze opnieuw een grote groep tot de reserve moeten dwingen.”