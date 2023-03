ECB zit inflatie in de toekomst “significant” terugvallen: langetermijnrente daalt

De inflatie in de eurozone zou op de lange termijn “significant” dalen, zegt de Europese Centrale Bank (ECB) dinsdag in haar maandelijkse update. Die verwachting stuurde de rentes op de secundaire markt weer wat lager.

De ECB gaat nu uit van een inflatie over de volgende twaalf maanden van 4,9 procent, in plaats van 5 procent. Voor binnen drie jaar werd de verwachting verlaagd naar 2,5 procent, in plaats van 3 procent. Vooral in Duitsland lijkt de beoogde 2 procent in zicht, in België zou de inflatie rond de 3 procent blijven schommelen, net als in Nederland en Spanje.

Binnen een week komen de gouverneurs van de Europese Centrale Bank samen om zich te buigen over de beleidsrente. Verwacht wordt dat de depositorente met 50 basispunten zal worden verhoogd tot 3 procent. Vorige week waren er nog cijfers over de kerninflatie in de eurozone die aantoonden dat de kerninflatie - zonder de erg volatiele prijzen van energie en voeding - niet langer daalt, maar zelfs een nieuw record bereikte. De consumptieprijzen blijven dus veel te hoog voor de ECB, die via een strakker monetair beleid probeert om de economie af te koelen.

De nieuwe ECB-prognoses dinsdag stuurden de rente op de secundaire markten lager. De Belgische tienjaarsrente zakte 7 basispunten tot 3,25 procent. Maandag werd nog de kaap van de 3,3 procent overschreden, het hoogste niveau sinds 2012.