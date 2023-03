Protest tegen pensioenhervorming: “Brandstoftransporten geblokkeerd bij alle Franse raffinaderijen”

Bij de uitgang van “alle raffinaderijen” in Frankrijk zijn dinsdagochtend de brandstoftransporten geblokkeerd uit protest tegen de pensioenhervorming in het land. Dat meldt de vakbond CGT-Chimie. Energiebedrijf TotalEnergies bevestigt aan AFP dat alle uitvoer geblokkeerd is.

Volgens vakbondsman Eric Sellini zijn naast TotalEnergies ook Esso-ExxonMobil en Petroineos getroffen. Hij zegt nog dat er quasi overal gestaakt wordt, maar dat de acties op de verschillende plaatsen andere proporties aannemen. Wel zijn er in heel Frankrijk geen brandstoftransporten meer vanuit de raffinaderijen.

De directie van TotalEnergies liet maandag nog weten dat er op dit moment “geen tekort aan brandstof” is in haar stations aangezien er veel voorraden zijn in de depots en tankstations. Het bedrijf mobiliseert ook extra teams voor als de vraag hoger zou worden dan normaal.

In Frankrijk zijn er naast de depots bij de raffinaderijen ook 200 opslagplaatsen voor brandstof op andere plaatsen, stelt de Franse federatie Ufip (Union française des industries pétrolières).

Bij TotalEnergies staakt in de raffinaderij van Normandië, de grootste van het land, bijna 75 procent van de operatoren. In de raffinaderij van La Mède (Bouches-du-Rhône) gaat het om 90 procent. In het depot van het bedrijf in Madryck, nabij Duinkerken, staakt volgens de vakbond 100 procent van het personeel.

In de raffinaderij van Esso-ExxonMobil in Gravenchon (Seine-Maritime) legt 40 procent van het personeel het werk neer, wat voldoende is om de transporten te blokkeren.

Volgens CGT-Chimie zal de staking tot woensdagmiddag duren.

In heel Frankrijk vinden in verschillende sectoren deze week vakbondsacties plaats. CGT riep op om het land vanaf dinsdag lam te leggen door acties bij het lucht-, trein- en metroverkeer, in scholen, havens, raffinaderijen en in de industrie.

Ondanks de aanhoudende protesten heeft president Emmanuel Macron laten weten dat hij door wil zetten met de pensioenshervorming. Die wordt beschouwd als een van de speerpunten van het beleid van Macron. De vakbonden vinden de plannen echter onrechtvaardig en brutaal.