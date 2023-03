AZ Groeninge krijgt als eerste ziekenhuis kwaliteitslabel Gault&Millau

AZ Groeninge krijgt na verschillende proefanalyses een kwaliteitslabel van Gault&Millau voor patiëntenmaaltijden. “De erkenning van de hoge kwaliteit van de patiëntenmaaltijden in AZ Groeninge is het gevolg van een sterk toegenomen engagement in de ziekenhuissector om dat belangrijke aspect in de zorgverstrekking letterlijk drie keer per dag bovenaan de agenda te zetten”, klinkt het bij Gault&Millau.