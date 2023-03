Radja Nainggolan riskeert nieuw rijverbod: “Ik ben zijn persoonlijke rechter aan het worden”

“Ik ben uw cliënt zijn persoonlijke rechter aan het worden”, merkte de voorzitter van de politierechtbank dinsdagochtend met een kwinkslag op toen advocaat Omar Souidi voor Radja Nainggolan kwam pleiten. Ook de procureur liet niet na even te verwijzen naar het verkeerspalmares van Nainggolan. “Bij zijn vorige verschijning hier zei meneer dat hij een voorbeeld voor de jeugd wilde zijn.” Die vorige keer was in december 2021, toen kreeg hij een rijverbod van vier maanden voor te snel rijden onder invloed.

In oktober 2022 betrapte een politiepatrouille hem met zijn gsm achter het stuur op de Slachthuislaan in Antwerpen. Hoewel zijn rijverbod afgelopen was bleek de toenmalige Antwerpspeler nog niet te mogen rijden. “Hij had zijn vier herstelexamens nog niet afgelegd”, aldus de procureur. Nainggolan was een week eerder in Brussel ook al achter het stuur betrapt. De procureur eiste voor het gsm’en een boete van 200 euro en een rijverbod van vijftien dagen, voor het rijden ondanks de niet-afgelegde testen riskeert Nainggolan 4.000 euro boete en een nieuw rijverbod van een jaar.

In Italië blijven

Nainggolan speelt en woont ondertussen terug in Italië en wil daar volgens zijn advocaat Omar Souidi ook blijven. De advocaat legde dinsdag uit dat de profvoetballer niet te kwader trouw was. “Hij heeft zijn rijbewijs destijds ingeleverd en heeft gebruikgemaakt van een chauffeur. Toen zijn rijverbod afgelopen was dacht hij dat hij terug mocht rijden, hij was in de overtuiging dat hij die testen gewoon binnen de drie jaar moest afleggen. Vanuit de psyche van Radja was zijn verval tot sturen afgelopen. Laat ons zeggen dat ik geen goede voetballer ben en Radja geen goede jurist is.”

