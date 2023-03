UEFA maakt knieval en gaat 20.000 gedupeerde supporters terugbetalen na chaotische Champions League-finale in Parijs

Op 28 mei 2022 liep het in aanloop naar de finale in het Stade de France helemaal mis bij de toegangspoortjes. Heel wat fans, hoofdzakelijk van Liverpool, raakten niet of moeilijk in het stadion omdat er massaal veel vervalste tickets op de markt waren aangeboden. De supporters geraakten daardoor geblokkeerd ter hoogte van de draaiende toegangspoortjes, wat verdere opstoppingen veroorzaakte. Sommige fans trachtten over gesloten stadionpoorten en hekken te kruipen en de politie zette onder meer traangas in. De aftrap van de finale werd zowat een halfuur uitgesteld om zoveel mogelijk fans met een ticket binnen te krijgen. Real won het duel uiteindelijk met 0-1 dankzij een goal van Vinicius en een ijzersterke Thibaut Courtois in doel.

© AFP

In een communiqué laat de UEFA nu weten dat alle supporters van Liverpool met tickets voor vakken A, B, C, X, Y en Z een terugbetaling kunnen aanvragen, net zoals iedereen die niet op tijd in het stadion geraakte. Het gaat om zo’n 20.000 tickethouders. Zij moeten zich tot hun club richten, waarna de UEFA Liverpool zal compenseren. Getroffen supporters van Real moeten zich, net als wie tickets had voor “neutrale zitjes”, rechtstreeks tot de UEFA wenden.

Vorige maand kwam een onafhankelijke commissie tot de conclusie dat de UEFA de hoofdverantwoordelijke was voor de chaos rond de finale.