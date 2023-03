Stikstofnota van Open VLD en N-VA lijkt niet rechtsgeldig: Vlaamse regering kan niet beslissen “bij ruime meerderheid”

LIVE. Vlaamse regering in diepe crisis om stikstofdossier, straks actuadebat

Afgelopen zondagavond implodeerden de Vlaamse stikstofonderhandelingen. Voor regeringspartij CD&V ging het ultieme voorstel van minister-president Jan Jambon (N-VA) niet ver genoeg. De partij verliet de onderhandelingstafel. Nadien keurden N-VA en Open VLD zonder CD&V een nieuwe stikstofnota goed. Dat gebeurde volgens de officiële documenten “met een ruime meerderheid”.

Grondwetsspecialisten lieten meteen verstaan dat die procedure geen juridische basis heeft. Er is binnen de Vlaamse regering namelijk een consensus nodig. Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens vroeg via parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) aan de juridische dienst van het parlement om opheldering.

Die dienst concludeert nu dat de Vlaamse regering helemaal geen beslissingen kan nemen “met een ruime meerderheid”. “De Vlaamse regering beraadslaagt volgens de procedure van consensus. Dit sluit uit dat ze een beslissing kan nemen bij ruime meerderheid”, zo staat te lezen in de nota.

Vlaams Belang-fractieleider Janssens wil Homans bij de start het actuadebat van dinsdagmiddag om extra opheldering vragen. “Een parlement dat debatteert over een conceptnota die niet eens rechtsgeldig is, maakt zich belachelijk”, zegt Janssens.

“Al wil ik uiteraard wel het debat voeren over de crisis in de Vlaamse regering en hoe het nu verder moet. De vele Vlamingen op een wachtlijst voor een sociale woning, op een wachtlijst in de zorg, de Vlamingen in armoede en de boeren in onzekerheid verdienen te weten of er nog een regering is die hun problemen gaat aanpakken”, klinkt het nog.