Actrice en Delhaize-franchisenemer Kim Van Oncen: “Ook voor zelfstandigen is het uitdagender dan ooit”

Kim Van Oncen, die een AD Delhaize in Kapellen uitbaat, hoorde het nieuws over de ondernemingsraad van Delhaize toen ze om half 4 ontwaakte om de ochtendshow op Radio 2 te presenteren. “Het is geen verrassing dat er iets moest gebeuren”, reageert ze. “Maar ik stel me de vraag of deze maatregel het probleem oplost of het gewoon verschuift.”

Van Oncen is niet verrast dat Delhaize maatregelen neemt om uit de malaise te geraken. “Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren”, klinkt het. “Het laatste anderhalf jaar is ook voor ons als zelfstandige uitdagender dan ooit geweest. Dat zal voor de eigen winkels van Delhaize niet anders zijn.” Dat Delhaize ineens alle winkels overlaat aan franchisenemers, had de Kapelse niet zien aankomen, of toch niet op dit moment.

LEES OOK. Van blogger tot actrice in ‘Dertigers’, en nu plots sidekick van Peter Van de Veire: Kim Van Oncen kan het allemaal

De Dertigers-actrice heeft hoop dat de beslissing de Delhaize-groep uit het slop kan halen, maar ze heeft ook haar bedenkingen. “Ik stel me de vraag of dit het probleem oplost, of het gewoon verschuift naar de nieuwe zelfstandigen”, zegt Van Oncen. “Zij gaan met dezelfde uitdagingen te maken krijgen als iedereen: loonindexering, stijgende kosten op alle fronten, dalende marges, veranderend koopgedrag. Deze oplossing kan alleen werken als de kosten op deze manier gedrukt worden bij ons moederbedrijf en de marges stijgen, en daardoor ook de rendabiliteit voor de zelfstandigen. Want daar blijft ook bij de franchises weinig tot niets van over.”

Van Oncen benadrukt dat dit niet alleen een Delhaize-probleem is. “Ik geloof dat andere groepen zullen moeten volgen. Iedereen legt slechte resultaten voor. Dit is nog maar het topje van de ijsberg.”

Een warm familiebad

In verschillende Delhaize-filialen wordt dinsdag het werk neergelegd. “Ik begrijp de ongerustheid en frustratie van de medewerkers”, aldus Kim. “Maar ik hoop dat we vanaf morgen weer hoopvol en samen aan het werk kunnen om onze groep drijvende te houden. Het werk neerleggen lost helaas niets op, en het kost veel geld.”

LEES OOK. OVERZICHT. In deze Delhaize-vestigingen wordt vandaag gestaakt

Delhaize maakt het personeel de belofte dat alle werknemers de overstap kunnen maken, aan dezelfde arbeids- en loonvoorwaarden. “Dat is een mooi voornemen. Ik heb geen idee of het haalbaar is”, zegt Van Oncen voorzichtig. “In franchises worden de loonvoorwaarden bepaald door de paritaire comités, die met eigen barema’s werken. De voordelen, zoals maaltijdcheques en vakantiedagen, verschillen ook. Delhaize heeft bovendien een vakbond, een kleine zelfstandige niet.”

LEES OOK. Experts over drastische beslissing van Delhaize: “De vakbonden zijn de grote verliezer”

Voor sfeer en gezelligheid, moet je wel bij een franchise zijn, vindt Van Oncen. “Qua werkomgeving zal het verschil heel goed meevallen. In een franchise is het iets kleinschaliger werken. De lijn met je rechtstreekse verantwoordelijke is korter, waardoor het verloop iets minder is. Werknemers komen in een franchise in een warm familiebad terecht.”

LEES OOK. Waarom Albert Heijn het winnend paard is van Ahold Delhaize-groep, en niet Delhaize

In de komende maanden wordt het “bang afwachten” of de maatregelen effect hebben, zegt Van Oncen. “Het moet echt beter worden. Anders zitten we met een groot probleem. In de twintig jaar dat ik dit doe, is het nooit zo moeilijk geweest als nu.”