Desinfectiemiddel, speeksel of een sigaret op andermans eten: ‘sushiterreur’ laat Japanse restaurants stoppen met lopende band

De lopende band in sushirestaurants gaat weg in Japan. — © AFP

De lopende band is iconisch voor de Japanse kaitenzushi restaurants. Het eten is er snel, want het komt gewoon op de band langs je tafel. Toch halen grote restaurants de band weg nadat er filmpjes op internet rondgaan van gasten die wasabi, desinfectiemiddel of zelfs hun eigen speeksel op het eten van anderen doen.

Het begon een aantal weken geleden met een filmpje van een tienerjongen die de bovenkant van een fles met sojasaus likt die hij daarna weer snel terug op de lopende band zet. Later doet hij zijn vingers in zijn mond en raakt hij sushi aan die langs zijn tafel gaat. Meer dan 40 miljoen mensen hebben de video gezien en nu is het een trend in Japan om dit ook te doen.

Een grote keten in Tokio heeft de band van alle 63 restaurants dan weer direct stilgezet nadat een filmpje opdook van een gast die een sigaret in een blik met ingelegde gember stopt. De gasten moeten nu wachten tot een ober hun eten brengt. Ook de sauzen en bestek worden pas naar de tafel gebracht als er gasten zitten. Zo is het volgens de keten onmogelijk voor grappenmakers om het eten nog te saboteren.

Crisis voor industrie

Het imago van de restaurants heeft door de filmpjes een flinke deuk opgelopen. “Ons bedrijf heeft van veel klanten gehoord dat ze het niet meer aandurven om naar een kaitenzushi restaurant te gaan”, zegt Hiroyuki Okamoto, woordvoerder van keten Kura Sushi.“Dit is niet alleen een crisis voor onze restaurants, maar voor de hele industrie.”

Kura Sushi is net als vele andere restaurants ook gestopt met de lopende band, maar wil dit uiteindelijk weer terugbrengen. Dan worden de tafels in de gaten gehouden met AI-camera’s. Zij zouden het opmerken als gasten zich ongewoon gedragen, bijvoorbeeld als iemand een schaaltje pakt en het weer snel terugzet op de band.

De trend is ook naar andere restaurants in Japan gegaan. Een populaire Chinese restaurantketen heeft alle flessen met sojasaus van de tafels moeten halen. Die zijn alleen nog te krijgen als een gast het aan het personeel vraagt. Een ander restaurantketen heeft alle glazen van de tafels gehaald, zodat gasten niet zomaar aan een ongebruikt glas kunnen likken.