Grote hinder tijdens zesde actiedag in Frankrijk: treinverkeer verstoord, vluchten geannuleerd en stakingen bij vuilnisophaling en scholen

Frankrijk ligt dinsdag lam door de massale vakbondsacties tegen de pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. Het treinverkeer is verstoord, vluchten zijn geannuleerd en ook bij de vuilnisophaaldienst en op scholen werd het werk neergelegd. In enkele grote steden zijn wegblokkades gemeld. Bedoeling van de actiedag is om “Frankrijk tot stilstand te brengen”. Ook woensdag gaan de acties voort.