Bekende Nederlandse voetbaljournalist denkt het zijne van 13-0 in Nederland: “Die match was verkocht, honderd procent”

7-0 na amper een halfuurtje voetballen, 13-0 na negentig minuten: veel voetballiefhebbers keken raar op toen ze afgelopen weekend de score van PEC Zwolle-FC Den Bosch uit de Nederlandse tweede klasse zagen. Volgens Valentijn Driessen, Chef Voetbal van de Nederlandse krant De Telegraaf, is er meer aan de hand. “Matchfixing”, neemt hij geen blad voor de mond in de online rubriek ‘Koffie met Valentijn’ van Vandaag Inside.

“Iedereen is maar om de hete brei heen aan het praten”, zegt Driessen over de meest opmerkelijke uitslag van het Nederlandse profvoetbal van afgelopen weekend. “FC Den Bosch houdt vorige week ADO op 0-0. ADO is één van de betere teams in de derde periode van de eerste divisie. En vervolgens, een week later, verliezen ze met 13-0 van PEC Zwolle. Daar zit gewoon een luchtje aan. Dat zou onderzocht moeten worden.”

© Getty Images

Op de vraag wat er dan precies aan de hand is, antwoordt hij categoriek: “Matchfixing, natuurlijk. Als ik die keeper (Konrad Sikking, die meermaals in de fout ging, red) zie, die vertrouw ik voor geen meter. En dan lopen ze allemaal zogezegd zwaar teleurgesteld van het veld… en dan roept volgens mij Verbeek (de kapitein van FC Den Bosch, red) ofzo: als we drie, vier of vijf man missen, zijn we geen Eerste Divisie-waardig elftal. Prima, maar dan hoef je niet met 13-0 op je kl**** te krijgen. Dit is een verkochte wedstrijd, honderd procent.”

“Ik mag aannemen dat ze deze wedstrijd wel even zullen screenen en erop zullen terugkomen bij de KNVB, want dit bestaat gewoon niet“, hoopt hij op ingrijpen van de Nederlandse voetbalbond. “Dat Ajax-VVV indertijd ook 13-0 was? Wie zegt dat het daar niet is verkocht? Ik geloof niet in die wedstrijden, echt niet. Je hebt zelf ook gevoetbald en dan weet je dat op het moment dat het zes, zeven-nul staat, je naar de tegenstander gaat en zegt: even rustig aan graag, want anders breken er hier een paar een been. Dat wordt dan onderling geregeld, niemand wil voor gek staan met zo’n uitslag.”

