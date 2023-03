Frankfurt is boos dat het van Italië geen fans mag meenemen naar Champions League-match tegen Napoli: “Unicum in Europees voetbal”

Eintracht Frankfurt zal het op 15 maart in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League op het veld van Napoli zonder supporters moeten stellen.

De Duitse club laat dinsdag weten dat het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken aan Napoli een verbod zal opleggen om toegangskaarten aan Frankfurtsupporters te verkopen. In totaal gaat het om zo’n 2.700 tickets. Het is een reactie op de rellen tijdens de heenmatch op 21 februari in Frankfurt. Toen werden fans van Napoli aangevallen. Negen relschoppers werden opgepakt. Napoli won de match met 0-2.

“Dit gebeurt voor het eerst in het Europese voetbal en het is een trieste dag”, zegt Frankfurt-bestuurder Philipp Reschke. “Dat een competitie wordt beïnvloed met een argument dat verwijst naar de veiligheidssituatie, is volgens ons volledig buiten proportie.”