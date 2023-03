Een stukje van het mysterie rond gezin van Kim Jong-un ontrafeld? Drie kinderen, onder wie zoon “met fysieke en mentale problemen”, zegt geheime dienst

Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un zou drie kinderen hebben. Dat laat de Zuid-Koreaanse geheime dienst weten aan het Zuid-Koreaanse parlement. Over de kinderen van de dictator is weinig bekend, omdat hij vrijwel niets over zijn privéleven deelt.

Het oudste kind van Kim zou een jongen zijn. “We hebben geen gedetailleerd bewijs dat zijn eerste kind een zoon is. Maar we zijn overtuigd dat het eerste kind een zoon is door informatie die gedeeld is met andere inlichtingendiensten”, zegt de geheime dienst tegen het Zuid-Koreaanse parlement. Er zijn geruchten dat hij fysieke en mentale problemen heeft, maar die zijn niet aan het parlement bevestigd.

Dochter Kim Ju-ae

Zijn tweede kind zou dochter Kim Ju-ae zijn, die meerdere keren met haar vader in het openbaar is gezien en daarom nu al als zijn opvolgster beschouwd wordt. Hierdoor wordt gespeculeerd dat zij de opvolger is van Kim Jong-un. Er zijn echter nog geen bevelen gekomen om de naam van kinderen die Ju-ae heten te veranderen.

Ze zou paardrijden, zwemmen en skiën leuk vinden. Haar vader zou vooral tevreden zijn over haar paardrijvaardigheid. Kim Ju-ae is nog niet ingeschreven in een officiële onderwijsinstelling en krijgt thuis les.

Jongste kind onbekend

Over het derde kind van Kim Jong-un is niks bekend. De geheime dienst weet niet eens wat het geslacht is. Net zoals zijn zoon is het jongste kind van de dictator nog nooit in het openbaar gezien. Volgens het AD vermoeden Zuid-Koreaanse media dat de kinderen geboren zijn in 2010, 2012 en 2017.

De familie Kim heerst al sinds de jaren 40 over Noord-Korea. Kim Jong-Un kreeg de macht in 2011, nadat zijn vader Kim Jong-il was overleden. Over de kinderen van de dictator is zo weinig bekend, omdat Noord-Korea bijna niks over zijn privéleven deelt.