Al maanden worden Iraanse schoolmeisjes vergiftigd, nu zijn eerste verdachten gearresteerd

“Meerdere mensen zijn in vijf provincies gearresteerd en de autoriteiten blijven onderzoek doen”, zegt plaatsvervangend minister van Binnenlandse Zaken Majid Mirahmadi tegen de staatstelevisie. Hij heeft geen informatie gegeven over hun identiteit, betrokkenheid en de omstandigheden van de arrestaties.

Volgens een parlementaire onderzoekscommissie zijn in totaal al meer de 5.000 leerlingen van 230 scholen slachtoffer geworden. In 25 van de 31 provincies zijn al vergiftigingsgevallen gemeld. De eerste gevallen van mysterieuze vergiftigingen werden in november gemeld. De Iraanse regering gaat ervan uit dat de aanvallen doelgericht zijn, want er worden bijna uitsluitend meisjesscholen getroffen. In het hele land worden schoolmeisjes behandeld in ziekenhuizen. Ouders en familieleden zijn woedend, ook omdat er nog steeds geen officiële verklaring is.

De ayatollah Ali Khamenei noemde de vergiftigingen maandag “onvergeeflijke” misdaden. “De daders van deze misdaad moeten streng gestraft worden. Zij zullen geen amnestie krijgen”, zegt de hoogste leider van het land tegen staatsmedia.