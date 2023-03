105 migranten in opblaasboot gered voor Libische kust

De Italiaanse reddingsorganisatie Emergency zegt dat het dinsdagochtend vroeg 105 migranten heeft opgepikt op zee. Hun opblaasbare boot was zonder brandstof aan het drijven in internationale wateren voor de Libische kust.

In een tweet verklaart Emergency dat het onder meer gaat om een vrouw die zeven maanden zwanger is en 29 minderjarigen, waarvan 25 zonder volwassen begeleiding. Het vaartuig waarmee de mensen werden gered, zou aanstaande vrijdag moeten aanmeren in Brindisi.

Het twaalf meterlange vlot “had serieuze structurele problemen en begon onder water te lopen”, verklaart Emanuele Nannini van Emergency in een persbericht. “Een extreem gevaarlijke situatie voor de 105 personen aan boord. Bovendien was de situatie op zee aan het verslechteren”, klinkt het.