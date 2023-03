Wegomlegging over voetbalveld wordt attractie voor automobilisten: “Met een beetje geluk maken we een doelpunt”

In Mere moeten automobilisten door wegwerkzaamheden tijdelijk een omleiding over een voetbalveld volgen. En die omleiding valt in de smaak bij automobilisten, sommigen nemen zelfs speciaal de auto om eens te komen kijken: “Met een beetje geluk maken we een doelpunt als we hier passeren.”

De origineelste wegomlegging van Vlaanderen is intussen een echte attractie geworden, sommige bestuurders komen gewoon eens kijken omdat ze het zo uniek vinden: “Het is de eerste keer dat ik langs hier rijd”, vertelt een eerste bestuurster. “Ik vind het zeer bizar om over een voetbalterrein te rijden en zo net voor de goal te passeren. Ik ben niet van de streek en voor mij is het echt wel zoeken. Ik ben hier zopas al eens rondgereden, maar toen herinnerde ik mij een mail van de school die ons heel goed op de hoogte houdt. Ze stuurt wekelijks een update over de werken met plannetjes erbij.”

Dromedarissen

Ook buurtbewoners nemen speciaal hun wagen om de niet-alledaagse route even te verkennen: “Wij wonen hier net een beetje verder, maar ik wou toch de wagen nemen om eens poolshoogte te nemen. Het is hier niet evident, want het zijn allemaal smalle en kleine straatjes. Als het maar voor een paar maanden is, is het allemaal niet zo erg”, zegt de man lachend.

“Een beetje verder is er een straat die parallel loopt en die op hetzelfde punt uitkomt. Ik heb er eigenlijk geen idee van waarom voor deze oplossing gekozen is, maar het is eens iets anders. Met een beetje geluk kunnen we nog een doelpunt maken terwijl we hier aan de goal passeren en kunnen we de dromedarissen zien lopen wanneer we aan het circus passeren dat hier op een steenworp staat opgesteld”, lacht de bestuurder voor hij zijn weg voortzet.

Enkel voor auto’s

“Het voetbalveld wordt momenteel niet gebruikt, daarom hebben we een doorgang gemaakt van de Sint-Bavoweg naar Groendal”, legt schepen Marleen Lambrecht (CD&V) uit. De doorgang verbindt twee parkings, waar autobestuurders kunnen stoppen om hun kinderen veilig naar de nabijgelegen school te brengen.

“De doorgang is enkel bedoeld voor autoverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen via een afgescheiden weg doorsteken. We hebben voor deze oplossing gekozen omdat we op die manier het gemotoriseerd verkeer gescheiden houden van de fietsers. We willen immers maximaal inzetten op de veiligheid van de fietsers en in een school met zo’n 1.200 leerlingen zijn er dat wel heel wat.”

Op het voetbalveld liggen ijzeren platen om het gras te beschermen. “Het is niet de bedoeling dat auto’s daar met 70 kilometer per uur overrijden. Er staan borden die aangeven dat je 10 kilometer per uur mag rijden, zoals op een parking het geval is.”