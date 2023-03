In bijna alle betrokken Delhaize-winkels heeft personeel het werk neergelegd

LEES OOK. Experts over drastische beslissing van Delhaize: “De vakbonden zijn de grote verliezer” (+)

Delhaize heeft in heel het land 128 supermarkten in eigen beheer waar volgens het bedrijf 9.000 mensen werken. Al snel na afloop van de korte bijzondere ondernemingsraad in Zellik sijpelde door dat personeel in winkels spontaan het werk neerlegt, bijvoorbeeld in Brussel, Antwerpen en Gent.

Het aantal winkels waar de werknemers het werk neerleggen, liep nadien op. Later in de voormiddag was sprake van 95 winkels en nadien ging het al om meer dan 100 winkels. “Honderdveertien van de 128 winkels in eigen beheer zijn op dit moment niet toegankelijk voor onze klanten”, stelt woordvoerder Roel Dekelver rond 15 uur.

Het merendeel van de Delhaize-winkels wordt reeds uitgebaat door zelfstandigen. Naast de 128 winkels in eigen beheer, telt de supermarktgroep 636 zelfstandige aangesloten winkels (AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go).