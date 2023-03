1,6 miljoen euro aan wijnflessen gestolen: voormalige Mexicaanse beautyqueen en partner krijgen 4,5 jaar cel

Een voormalig Mexicaanse beautyqueen en haar partner moeten de 4,5 jaar de cel in omdat zij wijn 1,6 miljoen euro aan wijn hebben gestolen in een hotel in Spanje. De wijn is nooit meer teruggevonden.

Voormalig Mexicaanse beautyqueen Priscila Lara Guevara en haar Roemeens-Nederlandse partner Constantín Dumitru moeten 4,5 jaar de cel in. Zij hebben bij hotel Atrio in het westen van Spanje 45 wijnflessen ter waarde van 1,6 miljoen euro gestolen.

In oktober 2021 merkt een van de eigenaren van het hotel dat de wijnflessen uit de wijnkelder gestolen zijn. Een daarvan was 217 jaar oud en was al 350.000 euro waard. Dat zorgde voor een internationale zoektocht naar de dieven. In juli 2022 worden Guevara en Dumitru in Kroatië gearresteerd. Van hun wijn was geen enkel spoor meer te bekennen.

(Lees verder onder de foto)

De wijn uit de Spaanse wijnkelder is nooit meer teruggevonden. — © via REUTERS

De diefstal zou al maanden van tevoren gepland zijn. Het stel had het hotel al drie keer bezocht voordat ze de wijn gingen stelen. Guevara checkte met een vals Zwitsers paspoort in en had alleen een rugzak bij zich. Dumitru was er ook, maar die zou alleen met haar eten en niet overnachten.

Afleiding

Net na twee uur ’s nachts belde Guevara om de receptionist af te leiden. Ze wilde een salade bestellen. In eerste instantie weigerde de receptionist dat, omdat hij alleen was en de vrouw een paar uur eerder nog een 14-gangendiner op had.

Volgens de rechtbank wilde Dumitru toen toeslaan. Hij pakte vanachter de receptie een kaart om deuren mee open te maken, maar het lukte niet om de wijnkelder te openen. Hij heeft daarna Guevara gebeld om de receptionist nog een keer af te leiden.

De vrouw belde nogmaals de receptie, ditmaal voor een dessert. Terwijl zij dat kreeg, pakte Dumitru een kaart die wel werkte en stopte hij de 45 flessen in een rugzak en twee sporttassen. In de tassen zaten vier handdoeken om te zorgen dat de flessen geen geluid maakten als ze tegen elkaar botsten. Het stel checkte om 5 uur ’s nachts met de buit uit.

(Lees verder onder de foto)

Dumitru en Guevara lopen met de buit het hotel uit — © via REUTERS

Dumitru ontkende de diefstal. Zijn advocaat Sylvia Córdoba betwijfelde het verhaal: “45 flessen en vier handdoeken passen niet in twee sporttassen en kunnen niet zo gemakkelijk gedragen worden door deze man.” Guevara zweeg tijdens de rechtszaak.