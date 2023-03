Voor directie van Delhaize “geen twijfel” dat er voor alle winkels overnemer is

De directie van winkelketen Delhaize heeft er alle vertrouwen in dat ze een overnemer vindt voor alle winkels die ze in de toekomst wil verzelfstandigen. Er is “geen enkele twijfel”, zei CEO Xavier Piesvaux dinsdag bij een toelichting op de beslissing.

De supermarktgroep kondigde dinsdagochtend op een bijzondere ondernemingsraad aan dat ze 128 winkels in eigen beheer wil franchiseren. Daarbij zijn volgens het bedrijf 9.000 mensen betrokken.

Komende dinsdag vatten directie en vakbonden het sociaal overleg aan in het kader van een consultatie- en informatieprocedure. De directie wil alle vragen van de bonden beantwoorden en meer uitleg geven over de verzelfstandiging van de winkels, zei Piesvaux. “We hebben geen termijn vastgelegd waarin we deze procedure van ‘verzelfstandiging’ willen afronden.”

“Model werkt en presteert”

Delhaize is ervan “overtuigd” dat het de verzelfstandiging kan bevestigen voor alle betrokken winkels. “We hebben al een performant model van zelfstandig aangesloten winkels. Meer dan 80 procent van onze supermarkten wordt zo reeds uitgebaat. Het model werkt en presteert, we winnen er marktaandeel. Dit is een goede toekomstgarantie voor eventuele overnemers”, aldus de CEO.

Voor kandidaten kijkt hij bijvoorbeeld naar het bestaande netwerk van honderden aangesloten winkels, waarvan sommige waarschijnlijk interesse zullen tonen in extra winkels. Het bedrijf wil volgens Piesvaux ook de kans bieden aan de huidige managers.

“We zijn ervan overtuigd dat dit het winnend model is voor Delhaize”, vult HR-verantwoordelijke Illya Van den Borre aan. “Het model van de aangesloten winkels heeft de voorbije jaren een constante groei van marktaandeel gekend.” Hij wijst ook op de sterkte van het merk ‘Delhaize’.

Voor de betrokken medewerkers op de hoofdzetel had de directie weinig concrete informatie. De graduele transitie naar supermarkten in een ‘aangesloten model’ zal een gelijktijdige vermindering van het aantal posities op het hoofdkantoor met zich meebrengen. Delhaize wil er het aantal vertrekkers “zoveel mogelijk beperken”. Over hoeveel mensen het gaat, is een gegeven dat deel uitmaakt van de informatie- en consultatieprocedure, klonk het. “We gaan het aantal vertrekken tot een minimum beperken”, dixit Van den Borre.

Dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden

Volgens de Delhaize-directie zal er voorts voor alle betrokken medewerkers in het kader van cao 32bis - die de overdracht van werknemers regelt bij een overname - een behoud zijn van werkgelegenheid, verloning en arbeidsvoorwaarden. Alle loon- en arbeidsvoorwaarden en dies meer worden overgedragen naar de aangesloten winkel.

“Dit is geen kostenverhaal, maar een groeiverhaal”, stelt de HR-topman. Hij verwijst naar drie pijlers “waarop toekomstige groei gebouwd wordt”: de sterkte van het merk Delhaize, de sterktes van het aangesloten model “met lokale verankering, ondernemerschap en commerciële flexibiliteit” en ten derde de goed opgeleide en ervaren medewerkers van de groep.

Volgens de Delhaize-top komt 45 procent van de omzet van Delhaize uit de 128 betrokken supermarkten. Ze wegen qua omzet zwaar door in verhouding tot hun aandeel in het aantal winkels. Momenteel zijn al meer dan 80 procent van de supermarkten van Delhaize zelfstandig aangesloten winkels. Die winkels worden uitgebaat onder de merken AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go. Bij de zelfstandige winkels zijn heel wat kleinere winkels. Shop & Go zijn bijvoorbeeld winkels langs gewest- en autosnelwegen, of in stations, metrohaltes en winkelstraten.