Jambon weigert op te stappen, ook Crevits wil verder: “Maar het zal niet lukken als je één partij tegen de muur kwakt”

Vlaams minister-president Jan Jambon is niet van plan om ontslag te nemen voor de crisis in zijn regering. Verschillende oppositiepartijen hebben daar woensdag in het Vlaams Parlement nochtans op aangedrongen. Zeker toen Hilde Crevits (CD&V) zei niet te waarderen hoe de andere regeringspartijen CD&V behandeld hebben.

Het Vlaams Parlement hield woensdag een extra plenair debat over de diepe crisis in de Vlaamse regering. De regering-Jambon is er zondag niet in geslaagd om een stikstofakkoord te bereiken. Minister-president Jambon mistte daarmee zijn eigen deadline. Voor coalitiepartner CD&V ging het ultieme voorstel van Jambon niet ver genoeg en de christendemocraten verlieten de onderhandelingstafel, waarna N-VA en Open VLD op eigen houtje een nieuwe stikstofnota goedkeurden.

In het Vlaams Parlement verdedigde Jambon de voorliggende nota. Die nota is het resultaat van maanden overleg en is volgens de regeringsleider de enige manier om een Nederlands scenario met een vergunningenstop en een “juridisch moeras” te vermijden. “De regeling die op tafel ligt is juridisch robuust en onderbouwd”, aldus Jambon. Nog stevig sleutelen aan de tekst - en dus rekening houden met de wensen van CD&V - zou betekenen dat er opnieuw een milieu-effectenrapport en een openbaar onderzoek zou moeten gebeuren en dat zou het dossier zwaar vertragen.

Alle partners

Jambon verdedigt de manier waarop de nota zondag is goedgekeurd “bij ruime meerderheid” en dus zonder CD&V. “Maar ik engageer me dat de volgende stappen in de procedure door alle partners in de regering moeten goedgekeurd worden”, klonk het. Daarom wil Jambon vrijdag op de volgende ministerraad een nieuwe poging doen om tot een akkoord te komen. “Geraken we er niet uit, dan is de schade niet te overzien, op veel vlakken (...) Dat wil ik niet. Ik zal alles blijven doen om door dit dossier te geraken”, zo zei de Vlaamse regeringsleider nog.

Volgens Jambon is zijn regering de voorbije jaren door verschillende crisissen geraakt. Hij hoopt dat nu opnieuw te kunnen doen. De minister-president sloot af met een oproep aan zijn regeringspartners: “Laten we de gelederen sluiten in het belang van Vlaanderen”.

Geen ontslag

Vanuit de oppositie kwam meermaals de vraag om op te stappen. “Deze regering is morsdood”, zei Hannelore Goeman van Vooruit bijvoorbeeld. Of Jos D’Haese (PVDA): “Mijnheer de minister-president, u hebt geen vertrouwen meer bij de bevolking, bij het zorgpersoneel, bij de landbouwers. Er is geen vertrouwen meer in sterke Jan.”

Ook Björn Rzoska (Groen) wond er geen doekjes om. “Week na week wordt de crisis groter. Hoe kan de Vlaming nog vertrouwen hebben in deze regering? U bent aan het vallen. U bént gevallen. En nu probeert u dit huis te gebruiken om een coalitiepartner te kraken. Dat doet een regeringsleider niet. Die zit samen met zijn regering om een akkoord te maken. En lukt dat niet, dan neemt u ontslag. Neem ontslag, mijnheer de minister-president. U denkt toch niet dat nog één iemand In dit huis denkt dat u hieruit geraakt? U hebt geen meerderheid meer. U heeft gefaald. Uw ploeg heeft gefaald. Neem ontslag.”

Jambon ging daar niet op in. De Vlaamse regeringsleider erkent dat zijn regering een “moeilijk moment” meemaakt in het stikstofdossier. Maar Jambon is naar eigen zeggen “vastberaden” om met de huidige coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD tot een akkoord te komen. “Er zijn geen alternatieven”, zegt Jambon. “Deze ploeg moet door om de problemen aan te pakken, van nu tot aan de dag van de verkiezingen.”

Dat dat niet eenvoudig wordt, bewees Hilde Crevits (CD&V) met haar interventie. “Ik heb al veel crisissen meegemaakt en altijd zijn we er samen door geraakt. Ik word verweten dat ik hier vorig jaar al een akkoord over gesloten heb. Maar toen heb ik ook gezegd dat ik perspectief wilde voor de landbouwers. Het klopt dat we er nog niet uitgekomen zijn. Maar collega’s, ik apprecieer niet dat twee partijen een derde willen dwingen. Zo werkt het niet. Als wij vandaag nog geen akkoord hebben, dan is het net voor die mensen die enorme inspanningen moeten doen om de stikstof terug te dringen, om hen de kans te geven om te groeien. Wij zijn er van overtuigd dat we dat kunnen zonder helemaal opnieuw te moeten beginnen. Dat is voor mij de inzet. Maar dat zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt.”