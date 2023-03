De stewardess op iconische foto van aanslag Zaventem doet haar verhaal: “Ik zag hoe het vel van mijn handen mee los kwam”

De foto van die Indische stewardess na de aanslagen. Het is een omschrijving die volstaat om bij velen het beeld weer terug te roepen. De foto van Nidhi Chaphekar in haar verscheurde gele blazer op de stoeltjes in de vertrekhal van Zaventem. Wezenloos voor zich uit starend, ogenschijnlijk minder zwaargewond dan vele anderen. Maar de foto bedriegt, zo bleek dinsdag in de assisenzaal. Alleen al omdat Nidhi nadien nooit meer een stewardess zou zijn.