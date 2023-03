Franse komiek Pierre Palmade die bizar ongeval veroorzaakte, vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht

De Franse komiek en acteur Pierre Palmade wordt vrijgelaten onder gerechtelijk toezicht. Dat heeft het hof van beroep in Parijs dinsdag bevolen, zo is vernomen uit gerechtelijke bron.

Palmade werd op 27 februari in voorlopige hechtenis geplaatst. Hij veroorzaakte op 10 februari onder invloed van cocaïne een ernstig verkeersongeval in Seine-et-Marne.

De onderzoeksrechter had maandag al de vrijlating van de 54-jarige acteur bevolen, maar het parket had daartegen beroep aangetekend. Dat beroep werkt voorlopig echter niet opschortend. Het hof van beroep buigt zich komende vrijdag over het beroep.

Palmade reed op vrijdag 10 februari in het departement Seine-et-Marne, in de omgeving van Parijs, een auto aan terwijl hij onder invloed van cocaïne was. Behalve hijzelf raakten drie mensen zwaargewond: een 38-jarige man, zijn 6-jarige zoon en zijn 27-jarige schoonzus, die zwanger was en haar baby verloor.

De acteur is in verdenking gesteld wegens onopzettelijke doodslag.