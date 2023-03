“Champions League spelen in maart is historisch voor ons”: duizenden Club-fans palmen Lissabon in en laten rellen niet aan hun hart komen

Met duizenden waren ze, de supporters van Club Brugge die de afgelopen dagen Lissabon inpalmden. Ondanks het slechte resultaat in de heenmatch, ondanks het feit dat de kans op kwalificatie dinsdagavond enorm klein is. Maar Champions League spelen in maart, en dat in een prachtige stad: dat wilden de Club-fans voor geen geld van de wereld missen. Al was er ook een domper op de sfeer. “Een goaltje maken zou al mooi zijn”, klinkt het.

Afscheid van Europa of niet: de supporters van Club Brugge in Lissabon, officieel met ongeveer 3.500 man sterk, lieten het niet aan hun hart komen. Hun ploeg werd dinsdagavond amper nog een waterkansje toegedicht in de 1/8ste finales van de Champions League. En toch bleek de steun massaal. “We hebben deze trip al maanden op voorhand vastgelegd, want het is toch een beetje geschiedenis voor onze ploeg”, vertelt Kobe Lins uit Hooglede. Hij was met enkele vrienden afgezakt naar Portugal. “Het feit alleen al dat we in maart nog Champions League spelen, is op zich al fantastisch. Dit is historisch. We kunnen alleen maar hopen dat we vanavond nog iets kunnen forceren. Ik hoop dat we het eerste halfuur kunnen doorkomen en alsnog kunnen stunten. Hoop doet leven.”

Zangstonde in centrum

Kobe en zijn vrienden zaten toen op het Praça do Comércio, het grootste plein van Lissabon. En tevens de ontmoetingsplaats voor duizenden Club-fans op dinsdagmiddag. Daar werd namelijk Bruges Chants georganiseerd, een mini-optreden van muzikant Filip Bollaert die op zijn gitaar de sfeer erin bracht. “Derde keer, goede keer”, lacht Filip. “In Madrid kregen we geen stroom om muziek te maken, en in Leverkusen was het op 1 november Allerheiligen en een dag van complete stilte. Maar hier is alles prima geregeld.” (Lees verder onder de foto)

Kobe Lins (tweede van links) was met enkele vrienden naar Lissabon afgezakt. — © jve

En of de fans zijn optreden konden smaken: honderden blauw-zwarte supporters brulden allerlei covers mee. You’ll never walk alone of Sweet Caroline: ze passeerden allemaal de revue. “We zijn zelf supporters in hart en nieren, dus het is ongelofelijk dat hier zoveel mensen komen kijken naar ons. Dit doet deugd. En ja, we geloven nog in een stunt”, knikte Filip.

Filip Bollaert (links) verzorgde een mini-optreden — © jve

Willekeurige aanvallen

Het was evenwel niet allemaal peis en vree in Lissabon: in de nacht van maandag op dinsdag ontstonden rellen in de binnenstad. Gemaskerde Benfica-supporters vielen er willekeurig Belgen aan met kettingen en messen, en één supporter werd zelfs naar het ziekenhuis afgevoerd. “Op een bepaald moment was het redelijk beangstigend: we zijn gaan schuilen in een café”, zegt Arthur Devos uit Ieper. “Hopelijk blijft het vandaag rustig. Velen zijn toch geschrokken van wat er gebeurd is.”

Daar was in de binnenstad van Lissabon evenwel nog weinig van te merken. Er werd gezongen, gedanst, gedronken. Al wat blauw-zwart was, hoopte op het onmogelijke. “Maar als we een doelpunt maken, zou dat al mooi zijn”, zegt Arthur. “Dit blijft sowieso een memorabele verplaatsing. We zitten hier in onze T-shirt (toen scheen de zon nog, red.) op een terrasje, terwijl de sfeer er al goed inzit. Mooier kan toch niet?”

Arthur Devos (rechts) hoopte nog op een stuntzege. — © jve