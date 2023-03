“Zonder verwittiging en al hun bezittingen kwijt, dit is schandalig”: asielzoekers uit tenten gejaagd en in noodopvang geplaatst

Het tentenkamp aan de brug vlak bij het Klein Kasteeltje is dinsdag ontruimd. De asielzoekers in tentjes worden voorlopig opgevangen in noodopvang Langs het Kanaal. “Deze ontruiming is zonder enige verwittiging gebeurd en veel mensen zijn hun bezittingen kwijt. Dat is schandalig.”

Al maanden sliepen tientallen asielzoekers in tentjes op een brug aan het Klein Kasteeltje. Sinds de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat zijn er daar nog tientallen bijgekomen en werd de toestand er schrijnender en zelfs gevaarlijk.

Afgebroken

De gemeente Molenbeek voerde vorige week een telling uit. Dinsdag werd in samenwerking met het Gewest het tentenkamp afgebroken. De 139 personen uit de telling worden momenteel in een sporthal van de gemeente opgevangen.

Zij zullen in twee groepen van 40 worden opgevangen door Fedasil. De anderen worden tijdelijk opgevangen door het Brussels gewest. Wie recht heeft op opvang, wordt in het netwerk van Fedasil geïntegreerd, de anderen gaan naar de daklozenopvang. Daarnaast zou nog een vijftigtal mensen dat wachtte buiten het sportcentrum kunnen worden opgevangen, als blijkt dat ze effectief in de tenten verbleven.

Gevaarlijk

“We hebben deze situatie getolereerd, maar ze werd te gevaarlijk”, vertelt burgemeester Catherine Moureaux (PS). “Zo werden het voetpad en een gedeelte van het fietspad ingenomen door tenten. Bovendien was er het gevaar dat mensen in het Kanaal konden vallen. Vervolgens hebben we deze operatie voorbereid omdat de situatie onhoudbaar was.”

Volledige tenten en matrassen verdwenen dinsdag in een afvalcontainer. “Ik denk dat iedereen inziet dat dit geen humane oplossing is”, vertelt Anne-Sophie Loobuyck van Artsen Zonder Grenzen.

Grote zakken

“Er zijn nieuwe mensen toegekomen van wie de spullen zijn weggegooid. Die blijven nu met niets achter. Het gaat ook om duur materiaal, tenten en matrassen die buurtbewoners en verenigingen hebben gebracht en die nu gewoon in een afvalcontainer worden gedumpt”, valt Lorenzo Durante Viola van de Humanitaire Hub in.

Burgemeester Moureaux laat weten dat de aanwezige asielzoekers grote zakken hebben gekregen om hun persoonlijke spullen te deponeren. “Omwille van veiligheidsredenen hebben we besloten dat de tenten en matrassen geen tweede leven konden krijgen. Er circuleren besmettelijke ziektes en daarom hebben we die moeten wegdoen.”

Moureaux benadrukt nog dat de politie zal toezien dat er niet opnieuw mensen zich op de brug vestigen.