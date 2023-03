“Het zal niet lukken als je één partij tegen de muur kwakt”: N-VA en CD&V rollen nog maar eens vechtend over straat

N-VA, CD&V en Open VLD willen samen doorgaan met de Vlaamse regering. Maar hoe dat moet gebeuren, dat blijft een levensgrote vraag. Dinsdag rolden N-VA en CD&V in het Vlaams Parlement nog maar eens vechtend over straat. “We moeten hier door raken, maar dat zal niet lukken als je één partij tegen de muur kwakt”, wierp viceminister-president Hilde Crevits (CD&V) haar regeringsleider Jan Jambon (N-VA) toe.

Nadat de ultieme onderhandelingen rond stikstof zondagavond ontploften, lijkt het besef bij N-VA doorgedrongen dat er voor de Vlaamse regering geen andere optie is dan ook CD&V aan boord te houden. De Vlaams-nationalisten ontkenden dinsdag in het Vlaams Parlement zelfs dat er ook maar één moment sprake is geweest om de christendemocraten uit de ploeg te zetten en voor stikstof naar een wisselmeerderheid te zoeken. Zowel Jan Jambon als bevoegd vakminister Zuhal Demir lieten verschillende keren duidelijk verstaan dat de Vlaamse regering er een is met drie partijen en dat CD&V daar bijhoort.

Jambon ging door het stof, gaf toe dat dit een moeilijk moment is voor hem en zijn regering, maar benadrukte ook dat hij ermee wil doorgaan. “Ik neem geen ontslag. Ik ga deze ploeg goed doen werken op de domeinen waarop we moeten werken. Stikstof is een grote uitdaging, maar het is maar voorbij wanneer het voorbij is. Wij werken door. Er zijn geen alternatieven. We moeten met deze ploeg door om alle problemen aan te pakken”, verklaarde hij.

CD&V mag dus aan tafel blijven zitten. Dat zal komende vrijdag ook gebeuren. Dan legt Zuhal Demir een plan op tafel dat de conceptnota – waarover enkel N-VA en Open VLD het eens zijn – concreet vertaalt in een juridisch plan. “Ik ga proberen een consensus te krijgen in deze regering. We gaan door tot we ook door deze bocht geraken”, dixit Jan Jambon.

N-VA deed dinsdag dus veel moeite om CD&V te paaien en mee in bad te nemen. Maar hoe het inhoudelijk verder moet, blijft koffiedik kijken. Op de vragen van de oppositie of er nog één letter kan worden gewijzigd aan de conceptnota kwamen geen antwoorden. En Jan Jambon stelde in zijn toespraak klaar en duidelijk dat hij die nota met vuur verdedigt, dat er al heel veel toegevingen zijn gedaan en dat nieuwe aanpassingen de rechtszekerheid in het gedrang zouden brengen. “Er is redelijkheid nodig van alle partijen. Geen enkele partij kan alles binnenhalen”, klonk het met een duidelijke veeg uit de pan naar CD&V.

Een duidelijk geïrriteerde en boze Hilde Crevits – helemaal in het zwart gekleed – liet enkele minuten later haar frustratie ook de vrije loop. Zij beklemtoonde nog eens dat het stikstofvoorstel van Jambon onvoldoende is voor haar partij en de boeren geen kansen en perspectief biedt. “We zijn het nog niet eens, en ik hou er ook niet van dat in de regering twee partijen zeggen: We gaan het dan maar zonder u doen. Dat strookt niet met de methode die we tot nu toe altijd hebben gehuldigd. We moeten hier door raken, maar dat zal niet lukken als je één partij tegen de muur kwakt.” Toen Zuhal Demir vanop haar bank commentaar gaf op de CD&V’ster, repliceerde Crevits geërgerd: “U kunt straks zeggen wat u wilt zeggen.”

Vonken en vuur dus binnen de meerderheid. Gesneden brood voor de oppositie, die zwaar uithaalde naar de regering. “De chaos in de Vlaamse regering is compleet. Jullie zijn het zelfs niet meer eens over hoe jullie oneens zijn”, aldus Vooruit-fractieleidster Hannelore Goeman. Ze verweet Jambon en co. weinig of niets te doen aan alle essentiële problemen in Vlaanderen. “Waarom kan dit dossier de regering dan plots wel wat schelen? Wel, dit gaat enkel om electoraal eigenbelang en elkaar kapotmaken. Dit parlement en de Vlamingen verdienen nochtans duidelijkheid, in plaats van een regering die alleen maar met zichzelf bezig is. Lead, follow or get out of the way”, stelde de socialiste.

De roep om ontslag te nemen was ook te horen bij Vlaams Belang, de groenen én PVDA. “Kan een regering nog dieper vallen? Dit gaat niet meer over de inhoud, maar gewoon over elkaar den duivel aandoen. Heel cynisch voor een regering die campagne voert onder de vlag Vlaamse veerkracht. Als er iemand in Vlaanderen een relance nodig heeft, dan is het wel uw eigen Vlaamse regering. Neem ontslag, mijnheer de minister-president”, verklaarde Chris Janssens van Vlaams Belang.

“Vorige week had ik het over een minister-president die strompelt en strompelt van incident naar incident. Maar u bent eigenlijk aan het vallen. U bent gevallen. Neem dus ontslag. U hebt geen meerderheid meer. U heeft gefaald. Uw ploeg heeft gefaald. Neem ontslag”, wierp Björn Rzoska de minister-president voor de voeten. Net zoals de PVDA-fractieleider Jos D’Haese: “Jullie leveren het perfecte bewijs dat wat Vlaanderen zelf doet, dat niet beter doet. Wat Vlaanderen zelf doet, is het kwadraat van het gepruts van federaal. Jan Jambon zou het eens bewijzen. We hebben crisis na crisis gehad. Een minderheidskabinet dat uiteenvalt voor elkaar. Dat is het resultaat van twintig jaar Vlaams-nationalisten in de Vlaamse regering: onbestuurbaarheid.”