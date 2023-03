Twee van de vier in Mexico ontvoerde Amerikanen dood aangetroffen

Het voertuig van de Amerikanen in Matamoros. Vier mensen zouden per vergissing het doelwit van een bende geworden zijn nadat ze om medische redenen de grens overstaken. — © AP

Twee van de vier Amerikanen die waren ontvoerd in het noordoosten van Mexico zijn dinsdag dood aangetroffen. Dat meldt de gouverneur van de door geweld geplaagde staat Tamaulipas, Americo Villarreal. De derde Amerikaanse burger is gewond, de vierde is ongedeerd, klinkt het.

De vier Amerikanen, van wie de identiteit nog onbekend is, werden in de grensstad Matamoros ontvoerd nadat ze vrijdag met een bestelwagen de grens hadden overgestoken om in Mexico medicijnen te kopen. “Kort na het overschrijden van de grens hebben ongeïdentificeerde schutters het vuur geopend op de passagiers in het voertuig. De vier Amerikanen werden daarna in een ander voertuig geplaatst en ontvoerd door de schutters”, stelde de Amerikaanse federale politiedienst FBI eerder in een mededeling.

De FBI heeft een beloning van 50.000 dollar (46.800 euro) uitgeloofd voor informatie die kan leiden tot de arrestatie van de verdachten.

Mexico gaat al jaren gebukt onder een golf van geweld. Vorig jaar werden 31.936 moorden geregistreerd in het Latijns-Amerikaanse land met 126 miljoen inwoners. Talrijke drugskartels en andere criminele groepen vechten om de controle over smokkelroutes. Ze hebben vaak banden met corrupte politici en veiligheidsdiensten. De meeste moorden worden nooit opgelost.