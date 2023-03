Bedoeld als leuke knipoog, maar nieuwe slogan van Rode Duivels is beladen: “Ik weet niet of ze zich daar bewust van zijn”

De Rode Duivels hebben een dubbel plan. Ze willen zich plaatsen voor het EK in 2024, opnieuw met een rood legioen achter zich. En ze willen een legendarische quote van Angela Merkel van hèn maken: “Wir schaffen das!” Maar niet iedereen is fan. “Het is vast een goed bedoelde knipoog. Maar het was ook het symbool van de betogingen in Duitsland.”