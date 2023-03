Middenvelder Maxime d’Arpino is na elf maanden opnieuw speelklaar bij KV Oostende

Begin april 2022, elf maanden geleden, liep de Franse middenvelder Maxime d’Arpino een zware knieblessure op in de laatste thuismatch van het seizoen: een scheur in de kruisbanden en ook de meniscus werd geraakt. Voor de aftrap van die wedstrijd had hij de Puis-Verbiest-trofee ontvangen als meest verdienstelijke speler van KVO het voorbije seizoen. In de omschakeling, in de opbouw en bij vrijetrappen speelde hij een grote rol.

D’Arpino, gewezen speler van Olympique Lyon en Orléans, streek in de zomer van 2020 naar aan de middenkust. Hij tekende een vierjarencontract maar kreeg vorig seizoen de belofte om bij goeie sportieve prestaties medewerking te krijgen van de club voor een transfer. Geen transfer dus maar wel een revalidatie die langer duurde dan de vooropgestelde acht maanden. De kleine Franse generaal, zoals D’Arpino’s knuffelnaam luidt, is tijdens zijn revalidatie vader geworden.