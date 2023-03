Europese Commissie valt onaangekondigd binnen bij parfumindustrie

De Europese Commissie heeft dinsdag onaangekondigde huiszoekingen uitgevoerd bij verschillende bedrijven en één vereniging die actief zijn in de parfumindustrie. De huiszoekingen gebeurden in verschillende lidstaten. Dat maakt de Commissie dinsdagavond bekend.

Tegelijk heeft de Commissie aan verschillende bedrijven formele verzoeken om informatie gericht. Haar onderzoek, dat nog in het absolute beginstadium staat, heeft te maken met mogelijke collusie bij de levering van parfums en ingrediënten voor verzorgings- en andere producten.

De Commissie wil concreet nagaan of er sprake is van kartelvorming en praktijken die de vrije markt hinderen, die in de Europese wetgeving expliciet verboden zijn.

In het kader van haar onderzoek staat de Commissie in contact met de Amerikaanse, de Britse en de Zwitserse autoriteiten. De huiszoekingen werden dan ook in samenspraak met hen uitgevoerd. In welke EU-landen ze plaatsvonden, maakt de Commissie niet bekend.

In haar mededeling benadrukt de Commissie dat ze met haar onderzoek geen uitspraken doet over eventuele schuld. Ook stelt ze geen deadline voor het afronden van haar onderzoek.