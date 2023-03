Baby sterft 1 dag na geboorte door blunder van Australisch ziekenhuis, blijkt anderhalf jaar later

Op 29 augustus 2021 kreeg Diana weeën. Ze werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar vroedvrouwen zich meteen grote zorgen om haar maakte omdat haar ongeboren kindje een wel erg abnormale hartslag had. Ze werd er aan een cardiotocogram gehangen, een toestel dat de hartslag in de gaten houdt.

Enkele uren later werd Bodhi Leo toch geboren, maar meteen werd wel duidelijk dat er iets niet goed zat. Het jongetje had een wat blauwe kleur, was erg bleek en had erg weinig werkende lichaamsfuncties. Zo slaagde hij er bijvoorbeeld pas na 18 minuten in om een eerste keer adem te halen. Een halve dag later konden de dokters niet anders dan vaststellen dat de jongen het niet gehaald had.

Een onderzoek naar de feiten heeft nu aangetoond dat het wellicht een medische blunder is die tot dat overlijden geleid heeft. Want wat blijkt? Nadat de verstoorde hartslag van het jongetje vastgesteld was, hebben de verplegers een half uur lang de hartslag van de moeder gemonitord in plaats van die van de ongeboren baby. “Zijn overlijden had vermeden kunnen worden”, is de conclusie van het onderzoek. “Als vroeger gedetecteerd was dat er iets mis was met de hartslag, had vroeger ingegrepen kunnen worden.”

Het ziet er dus niet goed uit voor de vroedvrouw die het toestel geplaatst had om de hartslag te monitoren. Mogelijk wordt zij vervolgd wanneer het onderzoek volledig afgerond is.