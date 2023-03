Hij noemde zelfs zijn hond ‘Reina’: Frank Boeckx kijkt uit naar de komst van Villarreal en zijn grote idool

Voor Anderlecht is het Europese duel tegen Villarreal een afleiding van alle competitiezorgen. Al wordt het voor keeperstrainer Frank Boeckx (36) toch een extra speciale wedstrijd. Bij de Spanjaarden staat legende Pepe Reina (40) in doel en dat is Boeckx’ grote idool. Frank The Tank sloeg in 2011 zelfs een Engels lief aan de haak toen hij een match van Reina ging bekijken. “Frankie kon niet zwijgen over Reina.”