Een Delhaize overnemen, wat kost dat eigenlijk?

“128 winkels, dat zullen ongetwijfeld 128 verschillende prijzen worden”, zegt Luc Ardies van Buurtsuper.be, de koepel van zelfstandige supermarkten. “Waarom? Omdat de ene Delhaize op een betere locatie gevestigd is dan de andere, omdat de ene meer omzet draait dan de andere, omdat de ene recenter gerenoveerd is en dus minder investering vereist dan een andere, enzovoort.”

Ook Jan De Nys, CEO van vastgoedinvesteerder Retail Estates, kan er geen cijfer op plakken: “Een verzelfstandiging is geen gewone verkoop, maar het begin van een samenwerking tussen een franchisegever, in dit geval Delhaize, en een franchisenemer, de zelfstandige die de winkel zal uitbaten. Die betaalt een bepaald percentage op de omzet plus een fee voor de marketing die Delhaize voor haar rekening neemt. Hij zal wellicht ook het pand huren. Voor een goed draaiende winkel komt dat gemiddeld neer op 125 euro per vierkante meter per jaar, voor oudere of minder goede winkels kan dat tot 90 euro per vierkante meter zakken.”

Ter info: de 128 Delhaizes hebben een oppervlakte van al gauw 1.800 à 2.000 vierkante meter. Volgens Forum Estates, nog zo’n investeerder in winkelvastgoed, ligt het huurniveau van supermarkten aan de lage kant, zo’n 100 euro per vierkante meter, al maakt de huur zelf maar 2 à 4 procent van de omzet uit.