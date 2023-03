Elke Belg zal straks alle vonnissen van justitie kunnen lezen: “Moet de rechtspraak veel transparanter maken”

Vanaf september 2023 moet de databank met vonnissen en arresten toegankelijk zijn voor advocaten en magistraten. Vanaf december ook voor het grote publiek. “Maar voor hen worden de uitspraken gepseudonimiseerd”, zegt Justititieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD): de namen worden met een zwart balkje weggewerkt.

“Het moet de rechtspraak veel transparanter maken”, zegt Van Quickenborne. “Mensen stellen zich nu vragen waarom iemand bijvoorbeeld twee jaar cel krijgt voor een verkrachting. In het vonnis kunnen ze de nuances lezen. Maar de databank zal ons ook veel informatie opleveren. Via artificial intelligence zullen we er veel statistieken en data uit kunnen halen. Dat wordt een goudmijn voor justitie. We weten nog veel te weinig over de werking van het gerecht.”

12,5 miljoen pagina’s

Advocaten en hun cliënten kunnen voortaan ook het strafdossier van hun zaak thuis via de computer inlezen, zo kondigde Van Quickenborne dinsdag aan. Ze moeten niet meer naar de rechtbank, om daar op de griffie een map papieren in te kijken. “Daarmee winnen we tijd. Slachtoffers kunnen hun dossier inkijken in een vertrouwde omgeving. En voor cliënten bespaart het geld: wie een kopie op papier wil, moest daar tot 1.450 euro voor betalen”, getuigde advocaat Dimitri de Béco.

Om de 50.000 dossiers te digitaliseren, zette Justitie vorig jaar 134 studenten in. Op drie maanden tijd moesten zij maar liefst 12,5 miljoen pagina’s scannen. Opvallend: al die documenten moesten eerst afgeprint worden, vooraleer ze opnieuw ingescand konden worden.

“Dit is een nieuwe stap in de digitalisering van Justitie”, zegt Van Quickenborne. In een volgende fase zullen alle documenten meteen digitaal opgesteld worden, en moeten ze niet meer gescand worden.

