Persvrijheid afgelopen jaar steeds meer onder druk: zeker 12 reporters gedood in Oekraïne, 60% meer journalisten zitten in de gevangenis

De persvrijheid op het Europese continent staat onder druk. Dat is de harde conclusie van het jaarlijkse rapport van de Raad van Europa. Er wordt onder meer naar de oorlog in Oekraïne gekeken als oorzaak voor de betreurenswaardige evolutie.

Het rapport is een opsomming van alle journalisten die afgelopen jaar vermoord, gevangengenomen of op eender welke manier aangevallen zijn. De Raad van Europa kreeg vorig jaar 289 waarschuwingen over ernstige aanvallen op de persvrijheid. Het hoeft niet te verbazen dat de inval van Rusland in Oekraïne een grote invloed heeft gehad op die cijfers.

Afgelopen jaar werden liefst 12 journalisten vermoord in het kader van hun werk als oorlogsverslaggever in Oekraïne. 21 anderen raakten er gewond.

Ook het aantal journalisten in de gevangenis neemt significant toe, meldt het rapport. Zo’n 127 journalisten en mediamakers zouden momenteel in de cel zitten, verspreid over heel Europa. Dat is 60% meer dan in 2021. Het grootste deel wordt vastgehouden in Turkije (52), maar ook Wit-Rusland (32) en Rusland (22) hebben heel wat reporters achter tralies zitten.

Journalisten werden in 2022 ook opvallend veel fysiek aangevallen, geïntimideerd of achtervolgd met rechtzaken. De Raad van Europa concludeert dat de persvrijheid almaar achteruit lijkt te gaan op ons continent.