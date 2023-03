Veroordeeld tot 22 jaar cel, maar na 6 jaar staat voormalig ‘meest gezochte gangster van het land’ weer op vrije voeten

Ooit greep hij de macht in de Brusselse onderwereld, en was hij de meest gezochte gangster in ons land. De Albanese topcrimineel Safet Bajri (38) is onlangs vrijgelaten uit de Albanese gevangenis, waar hij de 22 jaar celstraf uitzat waartoe hij in België was veroordeeld. Noodgedwongen zat hij die straf uit in Albanië, omdat ons land hem te vroeg had uitgewezen. Na zes jaar zit de straftijd er daar al op.